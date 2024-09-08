Zens представила зарядную станцию ​​на четыре устройства с инновационным дизайном (фото) — Finance.ua
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Zens представила зарядную станцию ​​на четыре устройства с инновационным дизайном (фото)

Технологии&Авто
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Zens представила зарядную станцию ​​на четыре устройства с инновационным дизайном (фото)
Zens представила зарядную станцию ​​на четыре устройства с инновационным дизайном (фото)
Производитель аксессуаров Zens анонсировал новую зарядную станцию ​​для нескольких устройств.
Модель получила название Quattro Charger Pro 4. Новинка может похвастаться уникальным дизайном с двухъярусной конструкцией.
Каждая имеет пару зарядных магнитных поверхностей для одновременной зарядки четырех устройств.
Zens представила зарядную станцию ​​на четыре устройства с инновационным дизайном (фото)
Благодаря поддержке протокола Qi2 и многоуровневой конструкции Quattro может заряжать четыре iPhone одновременно мощностью 15 Вт.
Поскольку зарядное устройство плоское, оно работает как с iPhone, совместимыми с MagSafe, так и со старыми устройствами Qi, не имеющими магнитов в комплекте.
Зарядную поверхность можно использовать для AirPods и других смартфонов, но она не работает с Apple Watch.
Зарядное устройство Quattro Charger Pro 4 можно предварительно заказать на сайте Zens за $200/€179. Есть два цвета: черный и белый.
По материалам:
mezha.media
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