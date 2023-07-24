Земля как инструмент инвестирования: приглашаем на конференцию AgroInvestDay — Finance.ua

Земля как инструмент инвестирования: приглашаем на конференцию AgroInvestDay Сегодня 17:03 — Личные финансы

Земля как инструмент инвестирования: приглашаем на конференцию AgroInvestDay

1 июля 2023 года исполнилось 2 года открытию украинского рынка земли, что стало переломным моментом для страны. Благодаря земельной реформе украинцы получили право свободно распоряжаться земельными участками и инвестировать в агросектор. За этот период рынок земли приобрел популярность среди инвесторов, предпочитающих стабильные и прибыльные активы.

конференцию AgroInvestDay, которая состоится уже в этот четверг, где соберутся ведущие эксперты, аналитики и инвесторы для обсуждения перспектив рынка земли и агросектора. Мы приглашаем вас накоторая состоится уже в этот четверг, где соберутся ведущие эксперты, аналитики и инвесторы для обсуждения перспектив рынка земли и агросектора.

📅 Дата: 27 июля 2023 г.

📍 Место: Unit. City (кампус В8), г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3

Среди тем докладов:

🎤 Рынок земли через 2 года: тенденции, цены, активность игроков, статистика — спикер Роман Нейтер, аналитик Киевской школы экономики.

🎤 Земля как инструмент инвестирования. Кто основной инвестор, сколько покупают, какие стратегии используют. Сколько можно заработать — спикер Егор Лесничий, коммерческий директор «Твоє Коло».

🎤 Как инвестировать в агро на фондовом рынке — спикер Виталий Федоришен, профессиональный инвестор с 15-летним опытом.

Также на конференции состоится дискуссия на тему: «Будущее агросектора и рынка земли: глобальное видение и локальные вызовы» с участием ведущих экспертов и представителей аграрной отрасли:

📌 Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений МХП

📌 Григорий Кукуруза, Партнер в Ukraine Economic Outlook

📌 Николай Волков, Советник по вопросам доступа к финансированию программы USAID AGRO

📌 Богдан Сидоренко, Лектор Биржевого Университета. 9 лет в банковском и инвестиционном бизнесе, с 2014 года инвестирует и работает с финансовыми активами на фондовых рынках США и ЕС, с 2018 года торгует опционами более 1,5 млрд грн клиентов в прямом и косвенном сопровождении, сертифицированный специалист НКЦБФР Украины по направлению «Торговля ценными бумагами».

Темы для обсуждения:

Результаты развития рынка земли за 2 года: анализ тенденций, цен и активности игроков.

Вызовы, стоящие перед рынком земли в ближайшее время, и как их преодолеть.

Земля как перспективный инструмент инвестирования: кто основные инвесторы, сколько участков приобретут и какие используют стратегии.

Динамика роста стоимости земельных активов за последние 2 года и прогнозная оценка цен на землю через 4−5 лет.

Аграрный сектор Украины в условиях военного времени: анализ тенденций и трендов, адаптация к ситуации в стране-агрессоре и влияние на стоимость земельных участков.

Следует ли частному инвестору беспокоиться о выплате аренды, какие факторы могут стимулировать рост арендных платежей.

Не упустите уникальную возможность узнать об инвестиционном потенциале агросектора и рынке земли в Украине! Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Приобщайтесь к событию, где известные эксперты раскроют секреты успешных инвестиций в земельный агросектор!

Будьте в курсе актуальных тенденций и рисков инвестирования в агросектор на AgroInvestDay.

Партнеры конференции — «Твоє Коло» и Биржевой Университет.

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