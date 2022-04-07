Земельный налог за земельные участки (паи) владельцев физических лиц при переходе с 4 группы на 3 — разъяснение ГНС

Сегодня 20:40 — Личные финансы

В ГНС раз ъяснили , как будет с земельным налогом за земельные участки (паи) собственников физических лиц при переходе с 4-й группы на 3-ю, а также начисление земельного налога физическим лицам — арендодателям будет автоматически ГНС за период, пока арендатор был на едином 3 группы (2%).

Согласно п. 281.3. ст. 281 Кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

В случае перехода субъектом хозяйствования — плательщиком единого налога четвертой группы на третью группу единого налога с учетом особенностей налогообложения, установленных пунктом 9 подраздела 8 раздела ХХ Кодекса, физические лица, передавшие в аренду земельные участки, земельные доли (паи) такому плательщику, теряют право пользования льготой по уплате земельного налога, предусмотренной п. 281.3 ст. 281 Кодекса.

Следует отметить, что согласно пункту 9 подраздела 8 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса специальный режим налогообложения единым налогом введен временно с 1 апреля 2022 г. до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины.

При этом согласно п. п. 9.9 п. 9 подраздела 8 раздела ХХ Кодекса после прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины плательщики единого налога третьей группы, на день прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины использовали особенности налогообложения, с первого дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, теряют право на использование особенностей налогообложения, предусмотренных этим пунктом, и автоматически считаются применяющими систему налогообложения, на которой такие налогоплательщики находились до избрания особенностей налогообложения, предусмотренных пунктом 9 подраздела 8 раздела ХХ Кодекса

В то же время, если право на льготу по земельному налогу у плательщика возникает в течение года, то освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право.

В случае утраты права на льготу в течение года налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право.

Учитывая вышеизложенное, начисление контролирующими органами сумм земельного налога физическим лицам производится пропорционально периоду, в течение которого такие физические лица не пользовались льготами, установленными ст. 281 Кодекса.

Вместе с этим, плательщики платы за землю имеют право обратиться в контролирующий орган по своему месту регистрации в контролирующих органах или по месту нахождения земельных участков для проведения сверки данных, в частности, по праву на пользование льготой по уплате налога.

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