Земельные отношения во время военного положения: как будет работать процедура передачи земель — Finance.ua

Земельные отношения во время военного положения: как будет работать процедура передачи земель

Сегодня 20:59 — Аграрный рынок

Эксперты программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО), привлеченные Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, подготовили ответы на самые распространенные вопросы по Закону № 2145-IX о земельных отношениях во время военного положения.

Об этом пишет agroreview.com

Как будет проходить процедура передачи земель в условиях военного положения.

Кто формирует договор аренды земельного участка товарного с/х производства: орган местного самоуправления или районная военная администрация?

Контракт формируют его стороны. Это может быть Word-файл, который будут подписывать квалифицированными электронными подписями арендатор и арендодатель.

Как разрабатывать техдокументацию на неинвентаризированные земельные участки: кто будет заказчиком, может ли ТГ быть заказчиком?

Формирование участка для передачи его в аренду проводят на основании техдокументации по землеустройству по инвентаризации земель, разрабатываемой по решению органа, уполномоченного передавать участок в аренду, и утверждает такой орган.

Какова процедура передачи участков, у которых целевое назначение земель запаса? Можно ли их передавать для ведения товарного сельскохозяйственного производства без разработки техдокументации?

Землям запаса с/х назначения присваивают отдельный код целевого назначения.

При передаче такого участка в аренду для ведения товарного с/х производства нужно присвоить участку новый код целевого назначения.

В то же время при изменении целевого назначения нужно вносить сведения в Государственный земельный кадастр, который в настоящее время не работает.

Следовательно, передача участка, находящегося в запасе, будет возможна после возобновления работы Кадастра.

Какова процедура наложения электронной подписи сторонами?

Согласно Закону № 2145-IX договор аренды участка заключают только в электронной форме. Электронный документ (файл) договора удостоверяется квалифицированными электронными подписями арендатора и арендодателя.

Каковы особенности передачи в условиях военного положения в аренду для ведения товарного с/х производства участков, владельцы которых скончались?

Местный совет сможет распоряжаться такими земельными участками после их признания выморочным наследством.

Если поселковый совет не может провести сессию из-за отсутствия кворума, возможно ли передать в аренду земельный участок без решения о передаче?

Согласно ст. 59 Закона «О местном самоуправлении в Украине» решение совета принимается на его пленарном заседании после обсуждения большинством депутатов от общего состава совета.

Сельский совет проинвентаризировал два участка (неистребованные земельные доли, паи) по техдокументации по инвентаризации. Отсутствуют выписки из НКС, эти участки не утверждены. Можно ли передать их по имеющимся документам и как указать это в решениях?

По Закону № 2145-IX формирование земельного участка с целью передачи его в аренду проводят без внесения сведений о таком земельном участке в Государственный земельный кадастр (государственная регистрация) и присвоения ему кадастрового номера, на основании технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель, которую разрабатывают решением органа, уполномоченного передавать земельный участок в аренду, и утверждает этот орган. В решении нужно ссылаться на данную норму закона.

Можно ли принимать решение об установлении ставок арендной платы за земельные участки коммунальной собственности на территории громады в военное время, если этот регуляторный акт был запланирован еще раньше? Можно ли приступать к процедуре регуляторного акта в условиях военного положения?

Можно, но следует иметь в виду, что в соответствии с Законом № 2145-IX размер арендной платы за земельные участки с/х назначения, предоставляемые в аренду в условиях действия военного положения, не может превышать 8% нормативной денежной оценки земельного участка, определяемого от средней нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области

Если находящийся в аренде земельный участок по решению г/с был разделен, и часть земельного участка отошла в частную собственность, — как внести изменения в договор, если площадь изменилась?

В результате разделения земельного участка объект аренды прекратил свое существование. Судьбу одного из земельных участков, образовавшихся в результате такого разделения, нужно решать по отдельному договору.

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