Около 40% урожая зерновых избегает налогообложения, Украина теряет миллиарды — The Economist — Finance.ua
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Около 40% урожая зерновых избегает налогообложения, Украина теряет миллиарды — The Economist

Аграрный рынок
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Около 40% урожая зерновых избегает налогообложения, Украина теряет миллиарды — The Economist
Около 40% урожая зерновых избегает налогообложения, Украина теряет миллиарды — The Economist
Война рф против Украины побуждает фермеров «оптимизировать» налогообложение зерна, из-за чего около 40% урожая зерновых избегает его. За последние два года из-за махинаций Украина недополучила около 3 миллиардов долларов поступлений.
Об этом пишет The Economist.
Замминистра аграрной политики Украины Тарас Качка отмечает, что нарушения логистических цепочек из-за российских обстрелов создали для фермеров условия для «оптимизации» налогов.
Уменьшение внутреннего рынка из-за выезда около 6,5 миллионов украинцев (15% довоенного населения) и мобилизации работников сельского хозяйства в армию также способствуют уклонению от уплаты налогов. По оценкам Тараса Качки, сейчас около 40% урожая зерновых избегает налогообложения.
Как происходят махинации с «черным зерном»:
  • Мелкие махинации: часть махинаций происходит напрямую — около 10% уклонения от налогов осуществляется через бартер и наличные расчеты, что позволяет скрыть доход от налоговой.
  • Мины и неразорвавшиеся снаряды как повод: поскольку загрязненные взрывчаткой земли невозможно обрабатывать, некоторые фермеры с безопасных полей могут не декларировать урожай, прикрываясь этим поводом.
  • Экспорт зерна: фермеры могут фальсифицировать документы, чтобы выдать свое зерно за обложенное налогом или занижать доходы при продаже за границу. Вырученные средства хранятся в иностранном банке. Иногда зерно продают по цене связанной или подставной компании (в Турции или Румынии). Средства от такой продажи возвращаются в Украину, но доходы от последующей продажи по более высокой цене уже остаются за рубежом.
  • Посредники и фиктивные компании: посредники помогают в таких схемах за процент от прибыли (около 2%). Создаются компании для удержания средств за границей, которые потом закрываются до наступления срока репатриации валюты.
Так, за последние два года через «черное зерно» из страны было выведено более 3 млрд долларов, а по другим оценкам, эта цифра может быть еще больше. За восемь лет общая сумма, вероятно, составляла 4 млрд долларов.
Для борьбы с черным зерном БЭБ анализирует данные, чтобы выявить подозрительные поставки, и улучшает обмен информацией между следователями и таможней. Также правительство ослабляет валютный контроль, в частности, улучшая официальный курс обмена, чтобы снизить привлекательность вывода средств за границу.
По материалам:
Економічна Правда
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