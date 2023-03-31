Зеленый переход позволит избавиться от зависимости от автократий, которые своими энергоресурсами держат другие государства в заложниках — Finance.ua
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Зеленый переход позволит избавиться от зависимости от автократий, которые своими энергоресурсами держат другие государства в заложниках

Энергетика
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Зеленый переход позволит избавиться от зависимости от автократий, которые своими энергоресурсами держат другие государства в заложниках. Такое убеждение выразил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков во время состоявшегося в Берлине B2G Dialogue on Energy and Green Recovery in Urkaine.
Замминистра напомнил, что нынешнему мировому энергетическому кризису, который обострился из-за войны россии против Украины, предшествовал ряд событий, позволивших агрессору усилить свои позиции на газовом рынке Европы.
Среди них, в частности, запуск газопровода Северный поток в 2011 году и начало строительства Северного потока-2 в 2015 году, когда россия уже аннексировала Крым и оккупировала часть Луганской и Донецкой областей. "Должны извлечь правильные уроки, которые нам дают эти политические и корпоративные решения.
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Чрезмерная зависимость от ископаемых видов топлива, а особенно от их импорта из автократий, оборачивается потерями как для национальной безопасности, так и для климата", — подчеркнул он.
Ярослав Демченков отметил, что нынешний энергетический кризис разные страны переживают по-разному. Одни вынуждены тратить миллиарды евро на поддержку потребителей и оказавшихся в беде энергокомпаний. Другие страны теряют миллиарды евро из-за спада экономики.
«А в Украине в это время умирают люди — из-за перебоев в электроснабжении в больнице после ракетного удара по инфраструктуре», — подчеркнул замминистра. Он подчеркнул, что благодаря солидарности и консолидации международных усилий Украине и Европе удалось успешно пройти последнюю зиму. Такое единение должно сопровождать и подготовку к следующему сезону — совместные закупки газа, создание общих резервов газа и энергетического оборудования, которое очень нужно Украине.
Замминистра отметил, что для Украины война — это не только трагедия, но и опыт и одновременно новый взгляд на возможности развития.
«Разрушительные последствия войны стали для нас импульсом, ускорившим энергетическую трансформацию. Этот импульс важен для всех стран. Переход на чистую энергетику, опережающий отказ от ископаемых видов топлива позволят избавиться от зависимости от других автократий, считавших, что могут держать демократический мир в заложниках», — отметил Ярослав Демченков.
Также замминистра акцентировал внимание на возможностях для международных компаний участвовать в проектах по восстановлению Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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