Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу — Finance.ua

Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине».

Как отмечается на сайте президента, цель такого шага — «обеспечение эффективного диалога и объединения усилий власти и бизнеса (…), стимулирование деловой активности украинских производителей, популяризация и продвижение украинского продукта, улучшение инвестиционного климата, создание экономических условий для восстановления, модернизации и роста экономики Украины, поощрение возвращения граждан Украины».

Сама платформа будет функционировать под патронатом президента. Кроме того, в течение двух недель украинские органы власти, совместно с экспертами и общественными объединениями предпринимателей, должны представить концепцию и структуру функционирования платформы, отмечается в указе

Другим своим указом Зеленский распорядился создать Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.

Позднее во время своего традиционного вечернего обращения Зеленский объяснил целесообразность таких шагов. «Нам нужна большая уверенность для бизнеса и больше легальной белой экономики для Украины. Нужно больше украинских производств, больше украинского продукта разных отраслей. Подписал указы, которые позволят создать именно такой коммуникационный механизм — Совет по предпринимательству, как это и определено, в частности, недавним решением СНБО и Всеукраинской платформой для активизации предпринимательства», — аргументировал Зеленский.

«Главное для государства, всего общества, чтобы каждый из украинских предпринимателей имел возможности для более активной экономической работы. Следовательно, и для того, чтобы украинские бюджеты могли больше ориентироваться на силы своей экономики», — подчеркнул он.

Всеукраинская экономическая платформа — механизм коммуникации между властью и бизнесом

«Мы даем старт началу нового механизма коммуникации с предпринимателями. Учреждаем всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и большой, и разные регионы нашего государства», — отметил глава украинского государства.

«И это не просто бренд. Это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок. Это наши люди, которые основывают предприятия, создают рабочие места. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе», — пояснил президент.

По его словам, «правительство вместе с Офисом (президента. — Ред.), областными государственными администрациями, экспертами должно организовать работу платформы». «Главная задача, чтобы это был инструмент действенной коммуникации, чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями, тем, что государственные институты делают или меняют, и тем, что создают новую нормальную историю отношений, в частности, между правоохранителями и предпринимателями», — убежден президент Зеленский.

На фоне этого Зеленский подчеркнул: «Достойные рабочие места в Украине, работа каждого предприятия, остающегося в легальном поле — это одна из ключевых основ украинской силы».

Он также выразил благодарность всем оставшимся в Украине украинским предпринимателям.

«Я благодарен всем нашим предпринимателям. Каждому и каждой в Украине, кто остается в государстве, сохраняет свои предприятия и рабочие места», — подчеркнул Зеленский.

Deutsche Welle По материалам:

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