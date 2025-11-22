Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний Сегодня 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний, все данные о нарушениях будут направлены правоохранительным органам.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний — всех соответствующих финансовых операций. Подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким», — заявил Зеленский.

Он добавил, что поручил премьер-министру Юлии Свириденко еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и также еженедельно информировать украинское общество.

«Все данные об обнаруженных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам», — отметил Зеленский.

Президент поручил Свириденко инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ. Есть задача у правительства кроме предприятий энергетического сектора обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины.

