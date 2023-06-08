Зеленский жестко ответил на намеки о причастности Украины к взрывам на Nord Stream — Finance.ua
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Зеленский жестко ответил на намеки о причастности Украины к взрывам на Nord Stream

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Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к серии подводных взрывов на газопроводе Nord Stream в сентябре 2022 года.
Об этом сообщает Politico, президент эмоционально отреагировал на вопрос о причастности Украины к подрыву газопровода, отметив при этом, что нет никаких доказательств вины Украины.
«Я президент и отдаю приказы, соответственно. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда не поступил так», — сказал Зеленский, отметив при этом, что ему ничего не известно о том, кто стоит за подрывом газопровода, а для развеивания каких-либо сомнений нужны доказательства.
«Я сказал: „Покажите нам доказательства“. Если это сделали наши военные, покажите нам доказательства», — подчеркнул глава государства.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре 2022 года на российском газопроводе «Северный поток 2» произошли взрывы;
  • британские спецслужбы считают, что взрывы организовала россия, которой нужно было прекратить поставки газа в Европу, выставив себя жертвой обстоятельств;
  • в начале марта 2022 New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на данные следствия заявила о причастности к подрыву газопровода некой «проукраинской группы». Владимир Зеленский заявил, что такие обвинения выгодны россии.
По материалам:
УНІАН
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