Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов — Finance.ua
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Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов

Казна и Политика
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Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии решения уволить всех областных военкомов.
«Провел заседание СНБО. Специальный. Один вопрос ключевой: результаты проверки „военкоматов“. Доклады: ГБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. Итого уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц „военкоматов“, 33 подозрения», — рассказал подробности глава страны.
«Наши решения. Увольняем всех областных „военкомов“. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил Зеленский.
Президент выразил убеждение, что воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, лишилсь конечностей, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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