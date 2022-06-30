Зеленский ввел в действие положение о реестре олигархов. Что оно предусматривает — Finance.ua

Зеленский ввел в действие положение о реестре олигархов. Что оно предусматривает Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Зеленский ввел в действие положение о реестре олигархов. Что оно предусматривает, freepik.com

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июня ввел в действие положение о реестре олигархов, которое в этот же день утвердил Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится на сайте президента.

Положение, в частности, определяет порядок формирования и ведения реестра олигархов. Документ будет существовать в электронной форме. Туда не будут вносить сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию.

Кроме того, сведения об олигархах, которые будут вноситься в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными: они будут находиться в свободном и бесплатном доступе.

В то же время к электронным кабинетам олигархов будут доступны не только сами олигархи, но и в, частности, президент Украины, секретарь и члены Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что предусматривает закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал его в начале ноября. Он предусматривает, что олигархами в Украине будут считаться граждане, которые одновременно будут отвечать по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который имеет монопольное положение на рынке и в течение одного года поддерживает или усиливает это положение;

владеет активами более чем на один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц (сейчас это 2 миллиарда 270 миллионов гривен, или чуть более 83 миллионов долларов).

Если же человека признают олигархом, на него будут налагаться следующие ограничения:

запрет делать взносы на поддержку политических партий;

покупать объекты большой приватизации;

финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Олигархи также обязаны подавать декларацию, как это делают чиновники. Включать людей в реестр и исключать из него будет Совет национальной безопасности и обороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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