Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО — Finance.ua

Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО Сегодня 15:58

Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.

Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента, опубликованных во вторник, 26 марта.

Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины и занимал этот пост с 3 октября 2019 года.

Литвиненко возглавил Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.

Сам Данилов пока не комментировал свое увольнение.

НВ По материалам:

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