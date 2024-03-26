Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО — Finance.ua

Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.
Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента, опубликованных во вторник, 26 марта.
Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины и занимал этот пост с 3 октября 2019 года.
Литвиненко возглавил Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.
Сам Данилов пока не комментировал свое увольнение.
Поделиться новостью