Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией — Finance.ua
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Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией

Сегодня 10:16Казна и Политика
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В скором времени заработает беспошлинный режим между Британией и Украиной.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский
«Продолжим работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим заработает в ближайшее время с Великобританией», — написал президент.
Также Украина ожидает либерализацию торговли от Австралии.
Напомним, Европейский Союз с 4 июня официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта, направляемого на европейский рынок, чтобы помочь возобновлению украинского бизнеса, пострадавшего в результате российской агрессии. Речь идет о полной приостановке импортных пошлин на промышленные товары, системе входных цен на фрукты и овощи, а также об антидемпинговых пошлинах и защитных мерах по импорту стали сроком на один год.
По материалам: Економічна Правда
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