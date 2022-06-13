Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией — Finance.ua

Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией

Сегодня 10:16 — Казна и Политика

В скором времени заработает беспошлинный режим между Британией и Украиной.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

«Продолжим работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим заработает в ближайшее время с Великобританией», — написал президент.

Также Украина ожидает либерализацию торговли от Австралии.

Напомним, Европейский Союз с 4 июня официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта, направляемого на европейский рынок, чтобы помочь возобновлению украинского бизнеса, пострадавшего в результате российской агрессии. Речь идет о полной приостановке импортных пошлин на промышленные товары, системе входных цен на фрукты и овощи, а также об антидемпинговых пошлинах и защитных мерах по импорту стали сроком на один год.

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