Зеленский разрешил дополнительно выделить почти 250 миллиардов гривен на оборону и 5 миллиардов на «єПідтримку» — Finance.ua
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Зеленский разрешил дополнительно выделить почти 250 миллиардов гривен на оборону и 5 миллиардов на «єПідтримку»

Сегодня 12:20Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 7413, разрешив увеличить расходы на оборону более чем на 247 миллиардов гривен и более 5 миллиардов гривен на программу «єПідтримка» за счет увеличения внешнего долга.

Как планируют распределить деньги

Законопроектом увеличены расходы на нацбезопасность и оборону более чем на 247 миллиардов гривен и в целом расходы бюджета на 287 миллиардов гривен и предусмотрены дополнительные расходы, среди прочего, для:
  • Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) — 166,1 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) — 77 846,4 млн грн;
  • системы МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, Государственная миграционная служба, ГСЧС, аппарат МВД) — 76,4 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) — 56 357,6 млн грн;
  • Главное управление разведки Минобороны — 921,4 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) — 708,7 млн грн;
  • Службы безопасности — 2 782,0 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) — 2 583,8 млн грн;
  • Управления государственной охраны — 321,5 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) — 230,7 млн грн;
  • Службы внешней разведки — 648,8 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) — 486,4 млн грн;
  • Администрации Госспецсвязи — 548,0 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) — 537,4 млн гривен.
Также предусмотрено увеличить размер резервного фонда более чем на 1,5 миллиарда гривен. Следует отметить, что раздел резервного фонда происходит в ручном режиме Кабинетом министров.
Помимо этого, парламентарии предлагают увеличить расходы на ряд социальных программ. В частности, предусматривается дополнительно выделить более 5 миллиардов гривен на реализацию программы «єПідтримка», которая, как отмечается в пояснительной записке, позволит произвести выплату единовременной материальной помощи 904 765 застрахованным лицам в связи с утратой части заработной платы (дохода), работа (экономическая деятельность) которых временно остановлена в результате ведения боевых действий во время военного положения в Украине, которые подали соответствующую заявку в течение 26-31 марта 2022 года.
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Также Министерство социальной политики получит дополнительно более 12 миллиардов гривен. Указанные средства будут направлены на оказание помощи внутренне перемещенным лицам. Кроме этого, предусмотрено дополнительные 20 миллиардов гривен, что позволит, по словам авторов, обеспечить выплату пенсий.

Где на это возьмут деньги

Покрыть дополнительные расходы на оборону авторы предлагают за счет внешних заимствований. Вероятно, речь идет о кредитах от стран Запада и международных финансовых учреждений. По расчетам авторов, Украина привлечет на эти цели 287 миллиардов гривен в эквиваленте. Согласно проекту, предельный размер государственного долга на 31 декабря 2022 года составит уже 3,27 триллиона гривен. В настоящее время он составляет чуть менее трех триллионов гривен.
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По материалам: Судебно-юридична газета
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