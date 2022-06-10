Как проверить статус заявки «єПідтримка» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как проверить статус заявки «єПідтримка»

Сегодня 13:01Личные финансы
120
Как проверить статус заявки «єПідтримка»Как проверить статус заявки «єПідтримка»
С началом полномасштабной войны россии против Украины государство инициировало финансовые выплаты гражданам. Ain.ua расскажет, как украинцы могут проверить свой статус заявки «єПідтримка».
Напомним, в рамках программы «єПідтримка» граждане получили возможность получать денежную помощь как внутриперемещенные лица и по безработице. В то же время предприниматели, трудоустроенные лица и бизнесы, устроившие на работу ВПЛ, могли подать заявку на одноразовую выплату в размере 6500 грн.

Как проверить статус заявки «єПідтримка»

По состоянию на июнь 2022 года в приложении «Дія» и на одноименном веб-портале следить за статусом отправленной заявки невозможно. Как прокомментировали в Минцифре, «Дія» является лишь техническим реализатором услуги.
Если объяснять просто: все справки в приложении подтягиваются из соответствующих государственных реестров, однако сама «Дія» не рассматривает заявки и не отвечает за их статус. То есть за все детали в отношении поданных гражданами заявлений отвечают профильные министерства. Они также и рассматривают заявки и выплачивают средства на карту «єПідтримка».
Читайте также
Если человек подает заявку через приложение «Дія», в соответствующем разделе услуг («Помощь по безработице», «Оформление справки ВПЛ» или «єПідтримка») он может увидеть, отвечает ли всем необходимым требованиям и может ли получить выплату.
Как проверить статус заявки «єПідтримка»
Например, если вы не являетесь действующим ФЛП 1-4 группы или же наемным работником с территорий, где ведутся активные боевые действия, то в приложении вы получите уведомление о невозможности предоставления финансовой помощи государством. В то же время такой статус может означать, что вам отказано в помощи, ведь после оформления услуги заявление проходит дополнительную проверку на соответствие условиям.
Если же услуга возможна, в «Дія» будет активной клавиша «получить помощь».
Читайте также
Когда человек подал заявку, она должна автоматически подтягиваться в реестр, справка отображается среди цифровых документов, а средства поступают на карту «єПідтримка». Если же этого не произошло, причины, по которым справка не может быть получена, можно узнать в соответствующих госорганах. Там также прокомментируют статус заявки.
Чтобы узнать статус заявки на получение выплат ВПЛ, пособия по безработице и компенсации за трудоустройство ВПЛ, следует обратиться в Минсоцполитики. Для этого достаточно отправить соответствующий запрос, в котором необходимо указать свои анкетные данные или обратиться по телефону.
Контакты:
  • Телефон: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60.
  • Электронная почта: info@mlsp.gov.ua (для юридических лиц), zvernennya@mlsp.gov.ua (для граждан).
Статус заявки «єПідтримка» (и разовой помощи в 6500 грн) могут прокомментировать в Министерстве экономики.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
По материалам: Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.