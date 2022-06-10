Как проверить статус заявки «єПідтримка» — Finance.ua

Как проверить статус заявки «єПідтримка»

Сегодня 13:01 — Личные финансы

Как проверить статус заявки «єПідтримка»

С началом полномасштабной войны россии против Украины государство инициировало финансовые выплаты гражданам. Ain.ua расскажет, как украинцы могут проверить свой статус заявки «єПідтримка».

Напомним, в рамках программы «єПідтримка» граждане получили возможность получать денежную помощь как внутриперемещенные лица и по безработице. В то же время предприниматели, трудоустроенные лица и бизнесы, устроившие на работу ВПЛ, могли подать заявку на одноразовую выплату в размере 6500 грн.

Как проверить статус заявки «єПідтримка»

По состоянию на июнь 2022 года в приложении «Дія» и на одноименном веб-портале следить за статусом отправленной заявки невозможно. Как прокомментировали в Минцифре, «Дія» является лишь техническим реализатором услуги.

Если объяснять просто: все справки в приложении подтягиваются из соответствующих государственных реестров, однако сама «Дія» не рассматривает заявки и не отвечает за их статус. То есть за все детали в отношении поданных гражданами заявлений отвечают профильные министерства. Они также и рассматривают заявки и выплачивают средства на карту «єПідтримка».

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Если человек подает заявку через приложение «Дія», в соответствующем разделе услуг («Помощь по безработице», «Оформление справки ВПЛ» или «єПідтримка») он может увидеть, отвечает ли всем необходимым требованиям и может ли получить выплату.

Например, если вы не являетесь действующим ФЛП 1-4 группы или же наемным работником с территорий, где ведутся активные боевые действия, то в приложении вы получите уведомление о невозможности предоставления финансовой помощи государством. В то же время такой статус может означать, что вам отказано в помощи, ведь после оформления услуги заявление проходит дополнительную проверку на соответствие условиям.

Если же услуга возможна, в «Дія» будет активной клавиша «получить помощь».

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Когда человек подал заявку, она должна автоматически подтягиваться в реестр, справка отображается среди цифровых документов, а средства поступают на карту «єПідтримка». Если же этого не произошло, причины, по которым справка не может быть получена, можно узнать в соответствующих госорганах. Там также прокомментируют статус заявки.

Чтобы узнать статус заявки на получение выплат ВПЛ, пособия по безработице и компенсации за трудоустройство ВПЛ, следует обратиться в Минсоцполитики. Для этого достаточно отправить соответствующий запрос, в котором необходимо указать свои анкетные данные или обратиться по телефону.

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Статус заявки «єПідтримка» (и разовой помощи в 6500 грн) могут прокомментировать в Министерстве экономики.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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