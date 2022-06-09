В каких случаях переселенцам нужно отменить денежную помощь ВПЛ — Finance.ua

В каких случаях переселенцам нужно отменить денежную помощь ВПЛ

Сегодня 13:00 — Личные финансы

В каких случаях переселенцам нужно отменить денежную помощь ВПЛ

Многие переселенцы приняли решение возвращаться домой, а некоторые, наоборот — выехать за границу. Если такие переселенцы имеют статус внутренне перемещенного лица и переезжают в другие регионы, то им необходимо отменить статус ВПЛ. Для этого необходимо проинформировать орган социальной защиты населения или уполномоченное лицо по социальным вопросам для отмены справки ВПЛ.

Согласно статье 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутриперемещенных лиц», действие справки о взятии на учет внутриперемещенного лица отменяется, если лицо:

подало заявление об отказе от справки;

вернулось в оставленное место постоянного проживания;

уехало на постоянное место жительства за границу.

При возникновении указанных обстоятельств внутренне перемещенные лица, зарегистрированные на территории определенной территориальной общины, обязаны в течение трех дней уведомить департамент одним из способов:

подать уведомление по месту получения справки;

подать сообщение через портал «Дія» по ссылке.

Справка Finance.ua:

Напомним, право на помощь, кроме переселенцев, с мая имеют

лица, эвакуируемые из населенных пунктов, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий (возможных боевых действий), в безопасные районы, получают гуманитарную и другую помощь гражданскому населению в условиях военного положения в Украине или помощь за счет средств международных организаций;

лица, проживающие в населенных пунктах, освобожденных от оккупации и не имеющих и не имевших статус внутренне перемещенных лиц, имеют право на гуманитарную и другую помощь гражданскому населению в условиях военного положения;

лица, проживающие в населенных пунктах, которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), получают начисление и выплату всех причитающихся социальных выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий и т.д.).

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