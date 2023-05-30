Зеленский рассказал, в каких областях Украина и Южная Корея могли бы сотрудничать — Finance.ua
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Зеленский рассказал, в каких областях Украина и Южная Корея могли бы сотрудничать

Казна и Политика
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Украина и Южная Корея могли бы сотрудничать в области безопасности, обороны, передовых технологий и киберпространства, а также в процессе реабилитации украинцев после полномасштабной войны, которую начала россия.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Chosun Ilbo.
Зеленский выразил благодарность Южной Корее за гуманитарную помощь. Он подробно объяснил, в каких областях было бы целесообразно сотрудничать с Кореей для послевоенного экономического восстановления Украины.
«Учитывая ресурсы, которыми владеет Украина, и технологии, которыми владеет Корея, я считаю, что мы можем добиться больших результатов в сфере литиевых батарей», — сказал Зеленский.
По его словам, Украина и Южная Корея могут сотрудничать, в частности, в области безопасности и обороны.
«Мы пытаемся восстановить страну, изучая опыт Кореи на руинах войны и сочетая его с нашим собственным опытом. Мы сможем много сотрудничать в области безопасности и обороны, передовых технологий и киберпространства, а также в процессе реабилитации наших людей после войны. Мы также очень заинтересованы в сотрудничестве в сферах зеленой энергетики и экологической стали. Учитывая ресурсы Украины, большие запасы и технологические возможности Кореи, я считаю перспективным направление производства литиевых батарей. После добычи лития в Украине возможно производство сопутствующей продукции. У нас есть мощности по производству лития еще со времен бывшего Советского Союза», — рассказал Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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