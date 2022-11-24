Зеленский рассказал о ситуации с энергоснабжением в Украине — Finance.ua

Зеленский рассказал о ситуации с энергоснабжением в Украине Сегодня 10:25 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации с энергоснабжением в Украине после ракетного удара со стороны рф. Он подчеркнул, что энергетики, коммунальщики и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям будут работать круглосуточно.

Как отметил президент в своем видеообращении , когда он получал вечером 23 ноября отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей обладали отметкой «вся область без электричества».

«По состоянию на начало ночи постепенно подключаем новые и новые районы. Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно», — добавил глава государства.

По его словам, на Киевщине уже началось подключение бытовых потребителей — есть уже 20%. На Черниговщине ситуация сложная, но там ищут возможности дать напряжение для людей. В то же время в Черкасской области работает вся критическая инфраструктура, там делают все, чтобы вернуть энергию бытовым потребителям.

«Одесская область — водоснабжение подключено на 100%, тепло — 100%, бытовые потребители электричества — пока мало, только 10%. Но к утру должно быть больше. Волынь — десятки тысяч потребителей подключено, работаем по всем остальным. Тернопольщина — подключаем порайонно», — сказал президент.

Он также рассказал о ситуации на Львовщине, добавив, что 90% области уже подключено к электроэнергии.

«Киев — очень сложная ситуация. Работы продлятся всю ночь. Ожидаем результат уже на завтра, на первую половину дня», — отметил Зеленский.

23 ноября 2022 года Россия атаковала Украину ракетами. Отмечается, что под массированный осбтрил попали несколько областей. Известно, что только в Киевской области в результате атаки пострадали более 30 человек.

Из-за удара в ряде областей возникли серьезные проблемы с электроэнергией. Так, в Киеве вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры. Еще во время атаки в столице начались экстренные отключения электроэнергии.

Позже постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что целенаправленные ракетные обстрелы рф по украинским объектам критической инфраструктуры являются позорной эскалацией войны.

УНІАН По материалам:

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