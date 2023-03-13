Зеленский рассказал, какая ситуация с электричеством на четвертый день после массированной атаки рф — Finance.ua

Зеленский рассказал, какая ситуация с электричеством на четвертый день после массированной атаки рф
Все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением после очередной вражеской атаки по энергетической инфраструктуре, снова запитаны.
«По состоянию на сегодняшний день удалось восстановить технические возможности поставки электричества. Харьков — со светом. Житомирщина — со светом. Все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением, снова запитаны. Я благодарю каждого и каждую, кто работал для этого!» — сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов.
Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.
После атаки и повреждений энергообъектов сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.
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