Зеленский рассказал, какая ситуация с электричеством на четвертый день после массированной атаки рф — Finance.ua

Зеленский рассказал, какая ситуация с электричеством на четвертый день после массированной атаки рф Сегодня 12:00 — Энергетика

Все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением после очередной вражеской атаки по энергетической инфраструктуре, снова запитаны.

«По состоянию на сегодняшний день удалось восстановить технические возможности поставки электричества. Харьков — со светом. Житомирщина — со светом. Все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением, снова запитаны. Я благодарю каждого и каждую, кто работал для этого!» — сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении

9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

После атаки и повреждений энергообъектов сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.