Зеленский рассказал, как планируют возвращать домой украинских беженцев — Finance.ua

Зеленский рассказал, как планируют возвращать домой украинских беженцев Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украина планирует обеспечить возвращение граждан, вынужденных выехать из страны из-за российского вторжения.

Об этом он сказал в своем ежегодном послании Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Так же, как мы должны восстановить территориальную целостность, должны восстановить и общественную целостность. Миллионы наших людей, которые стали переселенцами, нашли убежище за границей, не должны стать беженцами», — отметил президент.

Он поблагодарил все страны, которые помогают украинцам.

«Но мы должны сохранить их как часть украинского общества. Должны обеспечить их возвращение. И это включает в себя разные компоненты работы», — подчеркнул Зеленский.

В частности, по его мнению, речь идет об:

обеспечении безопасности и экономический рост;

восстановлении и дальнейшей интеграции Украины с Европейским Союзом и другими ведущими субъектами свободного мира;

защите прав человека, выравнивании социальных и личных свобод в Украине и передовых странах пребывания украинских переселенцев;

создании современной ветеранской политики.

«Также это создание в Украине современной системы реабилитации тех, кого война поставила в самое сложное положение. Чтобы в нашем обществе было именно это ощущение — что никто у нас не лишний, — это задача. Что обо всех украинцах мы заботимся, что каждому и каждой мы можем помочь», — сказал глава государства.

По его словам, страна, которая «поддерживает всех своих, — это страна, в которую хочется вернуться».

«Мы должны сделать так, что когда в мире будут видеть сине-желтый наш украинский флаг, то будут знать, что это и о свободе, и о людях, у которых есть крепкий дом и которым всегда помогут — что бы ни случилось с ними. Потому что мы все — украинцы. И этого достаточно», — подытожил Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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