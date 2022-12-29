Зеленский рассказал, как планируют возвращать домой украинских беженцев — Finance.ua

Зеленский рассказал, как планируют возвращать домой украинских беженцев
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украина планирует обеспечить возвращение граждан, вынужденных выехать из страны из-за российского вторжения.
Об этом он сказал в своем ежегодном послании Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
«Так же, как мы должны восстановить территориальную целостность, должны восстановить и общественную целостность. Миллионы наших людей, которые стали переселенцами, нашли убежище за границей, не должны стать беженцами», — отметил президент.
Он поблагодарил все страны, которые помогают украинцам.
«Но мы должны сохранить их как часть украинского общества. Должны обеспечить их возвращение. И это включает в себя разные компоненты работы», — подчеркнул Зеленский.
В частности, по его мнению, речь идет об:
- обеспечении безопасности и экономический рост;
- восстановлении и дальнейшей интеграции Украины с Европейским Союзом и другими ведущими субъектами свободного мира;
- защите прав человека, выравнивании социальных и личных свобод в Украине и передовых странах пребывания украинских переселенцев;
- создании современной ветеранской политики.
«Также это создание в Украине современной системы реабилитации тех, кого война поставила в самое сложное положение. Чтобы в нашем обществе было именно это ощущение — что никто у нас не лишний, — это задача. Что обо всех украинцах мы заботимся, что каждому и каждой мы можем помочь», — сказал глава государства.
По его словам, страна, которая «поддерживает всех своих, — это страна, в которую хочется вернуться».
«Мы должны сделать так, что когда в мире будут видеть сине-желтый наш украинский флаг, то будут знать, что это и о свободе, и о людях, у которых есть крепкий дом и которым всегда помогут — что бы ни случилось с ними. Потому что мы все — украинцы. И этого достаточно», — подытожил Зеленский.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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