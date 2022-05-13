Зеленский продал на аукционе свой бейсбольный мяч за 1,5 млн гривен — Finance.ua
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Зеленский продал на аукционе свой бейсбольный мяч за 1,5 млн гривен

Сегодня 15:26Казна и Политика
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twitter.com/RRAuctiontwitter.com/RRAuction
Президент Украины Владимир Зеленский продал свой бейсбольный мяч на аукционе. За мяч с автографом покупатель заплатил 50 тыс. долларов (около 1,5 млн грн). Вырученные средства направлены на помощь Украине.
Об этом сообщил американский аукционный дом RR Auction.
В компании отметили, что пожертвовали дополнительно 15 тыс. долларов (446 тыс. грн.) на лекарства для Украины через фонд Americares.
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«Бейсбольный мяч, подписанный Владимиром Зеленским, продан за 50 тысяч. RR Auction гордится тем, что пожертвовал еще более 15 тыс. долл. в дополнение к щедрому пожертвованию нашего комиссионера на усилия по оказанию помощи Украине через Americares», — говорится в сообщении.
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Кстати, это не первый раз, когда вещи Зеленского пускают с молотка. Так, флисовую кофту президента Украины продали за 90 тыс. фунтов стерлингов (3,4 млн грн) на благотворительном аукционе в поддержку Украины в Лондоне. Британский премьер Борис Джонсон лично руководил аукционом, а также назвал Зеленского «одним из самых невероятных лидеров современности».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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