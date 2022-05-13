Зеленский продал на аукционе свой бейсбольный мяч за 1,5 млн гривен — Finance.ua

Зеленский продал на аукционе свой бейсбольный мяч за 1,5 млн гривен

Сегодня 15:26 — Казна и Политика

twitter.com/RRAuction

Президент Украины Владимир Зеленский продал свой бейсбольный мяч на аукционе. За мяч с автографом покупатель заплатил 50 тыс. долларов (около 1,5 млн грн). Вырученные средства направлены на помощь Украине.

Об этом сообщил американский аукционный дом RR Auction

В компании отметили, что пожертвовали дополнительно 15 тыс. долларов (446 тыс. грн.) на лекарства для Украины через фонд Americares.

«Бейсбольный мяч, подписанный Владимиром Зеленским, продан за 50 тысяч. RR Auction гордится тем, что пожертвовал еще более 15 тыс. долл. в дополнение к щедрому пожертвованию нашего комиссионера на усилия по оказанию помощи Украине через Americares», — говорится в сообщении.

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Кстати, это не первый раз, когда вещи Зеленского пускают с молотка. Так, флисовую кофту президента Украины продали за 90 тыс. фунтов стерлингов (3,4 млн грн) на благотворительном аукционе в поддержку Украины в Лондоне. Британский премьер Борис Джонсон лично руководил аукционом, а также назвал Зеленского «одним из самых невероятных лидеров современности».

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