В Польше выпустили марки с Зеленским — Finance.ua

В Польше выпустили марки с Зеленским

Сегодня 17:10

В Польше напечатали марки с изображением Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух.

Поляки могли за 500 злотых купить одну марку с изображением украинского президента, или потратить 4500 злотых, чтобы приобрести целый набор таких марок. Несмотря на дороговизну, на марки был серьезный спрос, и уже через несколько часов продажи были остановлены.

Отметим, что тираж марки ограничен: компания Poczta Polska напечатала всего 99 листов по 9 марок на каждом из них. Печать новой партии таких марок в Польше больше не планируют.

По словам Лукаша Вантуха, одну такую марку пришлют лично Владимиру Зеленскому. Еще одну уже отослали главе украинского Львова Андрею Садовому.

Справка Finance.ua:

почтовую марку «Русский военный корабель, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ российскому кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф;

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.