В Польше выпустили марки с Зеленским — Finance.ua
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В Польше выпустили марки с Зеленским

Сегодня 17:10
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В Польше напечатали марки с изображением Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух.
Поляки могли за 500 злотых купить одну марку с изображением украинского президента, или потратить 4500 злотых, чтобы приобрести целый набор таких марок. Несмотря на дороговизну, на марки был серьезный спрос, и уже через несколько часов продажи были остановлены.
В Польше выпустили марки с Зеленским
Отметим, что тираж марки ограничен: компания Poczta Polska напечатала всего 99 листов по 9 марок на каждом из них. Печать новой партии таких марок в Польше больше не планируют.
В Польше выпустили марки с Зеленским
По словам Лукаша Вантуха, одну такую марку пришлют лично Владимиру Зеленскому. Еще одну уже отослали главе украинского Львова Андрею Садовому.

Справка Finance.ua:

  • почтовую марку «Русский военный корабель, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ российскому кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф;
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По материалам: Сьогодні
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