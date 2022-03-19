Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках

Сегодня 17:41Казна и Политика
28
Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банкахЗеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках
Президент Владимир Зеленский обратился к народу Швейцарии. Глава государства призвал Швейцарию помочь Украине в войне, которую против нашей страны развязала россия.
В своем обращении Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках.
Президент сказал, что хочет, чтобы швейцарцы стали, как украинцы, в борьбе против россии.
Зеленский обратил внимание, что в Швейцарии хранятся деньги тех, кто развязал войну против Украины.
"Чтобы не было вопроса о банкинге. О ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал войну. Это болезненно и неприятно, но это тоже борьба против зла. Чтобы была полная заморозка активов этих людей, их счетов, — сказал президент.
Он подчеркнул, что заморозка счетов россиян нужна и «это великая борьба, и вы это можете».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.