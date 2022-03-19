Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках — Finance.ua

Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках

Сегодня 17:41 — Казна и Политика

Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках

Президент Владимир Зеленский обратился к народу Швейцарии. Глава государства призвал Швейцарию помочь Украине в войне, которую против нашей страны развязала россия.

В своем обращении Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках.

Президент сказал, что хочет, чтобы швейцарцы стали, как украинцы, в борьбе против россии.

Зеленский обратил внимание, что в Швейцарии хранятся деньги тех, кто развязал войну против Украины.

"Чтобы не было вопроса о банкинге. О ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал войну. Это болезненно и неприятно, но это тоже борьба против зла. Чтобы была полная заморозка активов этих людей, их счетов, — сказал президент.

Он подчеркнул, что заморозка счетов россиян нужна и «это великая борьба, и вы это можете».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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