Зеленский призвал энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми — Finance.ua

Зеленский призвал энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми и предсказуемыми.
«Обращаюсь к энергокомпаниям — специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно, работайте совместно с местными властями, если кто-то без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей», — заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что россия терроризирует энергетику из-за своей слабости.
«Они не могут победить Украину на поле боя и потому пытаются вот так сломать наших людей — унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это россии не удастся», — сказал президент.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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