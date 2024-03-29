Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности — Finance.ua
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Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности

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Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности
Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности, Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко и заявил, что СНБО начинает свою обновленную работу.
Об этом глава государства сообщил в пятницу, 29 марта, в Telegram.
«Мы приступаем к обновленной работе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Первое — больше прогнозируемости, именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Второе — продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО. И особенно внимательно — по поводу санкционной политики нашего государства. Третье — доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации — это то, что нужно и сейчас, и после войны. Четвертое — кибербезопасность и информация», — заявил президент.
Он указал, что СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в сфере кибербезопасности.
«И пятое — работа Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений — все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет — это оборона нашего государства и защита нашего общества», — добавил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место — Александра Литвиненко.
По материалам:
УНН
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