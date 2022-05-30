Зеленский предлагает убрать панельные дома по всей Украине — Finance.ua
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Зеленский предлагает убрать панельные дома по всей Украине

Сегодня 09:15Недвижимость
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В Украине возможно нецелесообразно восстанавливать разрушенные российским вторжением панельные дома. В этом случае следует перейти на строительство современных многоэтажек.
Об этом сообщает Офис президента.
Сообщается, что вчера Зеленский провел рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и Харькове. В частности он предложил изучить целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда.
«Если уж так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях», — отметил президент.
По его мнению, это еще возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье. Зеленский подчеркнул, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.
«Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги», — отметил Зеленский.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: РБК-Україна
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