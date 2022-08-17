Зеленский поручил рассмотреть предложения о зарплате для депутатов и членов правительства на уровне минимального оклада — Finance.ua

Зеленский поручил рассмотреть предложения о зарплате для депутатов и членов правительства на уровне минимального оклада Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на петицию , собравшую более 25 тыс. подписей граждан, с призывом установить уровень зарплаты для всех народных депутатов и членов Кабинета Министров на уровне минимального оклада, поручил премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть этот вопрос и проинформировать о результатах.

В своем ответе на электронную петицию № 22/143976-эп «Установить уровень зарплаты всем депутатам Украины на уровне минимального оклада», который обнародован на сайте главы государства, Зеленский поблагодарил «за активную гражданскую позицию» всех лиц, которые высказали соответствующие предложения по вопросам поддержки армии и населения Украины.

Как отметил президент, согласно пункту 21 части первой 92 Конституции Украины только законы Украины определяют статус народных депутатов Украины. Часть первая статьи 33 закона «О статусе народного депутата Украины» определяет, что ежемесячный должностной оклад народного депутата устанавливает Верховная Рада Украины. Дополнения к установленному Верховной Радой должностному окладу народного депутата производятся в размере, установленном для членов Кабинета Министров Украины.

С учетом указанной нормы закона Украины Верховная Рада Украины приняла постановление от 7 декабря 2017 г. № 2240-VIII «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины», определяющее, в частности, размеры должностных окладов народных депутатов Украины и порядок осуществления надбавок.

Также, отмечает Зеленский, согласно закону Украины «О Кабинете Министров Украины» условия оплаты труда членов Кабинета Министров Украины определяются в соответствии с законодательством.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2016 г. № 304 «Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие закона Украины «О государственной службе», определены коэффициенты соотношения должностных окладов членов Кабинета Министров Украины к среднемесячной заработной плате по видам экономической деятельности за квартал в среднем по экономике по имеющимся статистическим данным.

В то же время 6 апреля 2022 года Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 406 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2016 г. № 304», которое устанавливает, что до отдельного решения Кабинета Министров Украины, но не ранее 1 января 2024 года министру Украины, первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам, их первым заместителям, заместителям, председателю и членам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и главам областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций надбавка за интенсивность труда не выплачивается.

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины и главе Верховной Рады Украины с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения», — заявил Зеленский.

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