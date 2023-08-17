Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации — Finance.ua
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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации.
Об этом 17 августа сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава государства подписал закон № 9533 о продлении военного положения, а также закон № 9532 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Они начнут действовать с 18 августа, ведь до этого действует предыдущее продление.
Это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения россии — 24 февраля 2022 года.
Напомним, 27 июля Рада продлила действие военного положения и мобилизации. Накануне президент Владимир Зеленский внес в парламент соответствующие законопроекты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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