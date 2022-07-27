Зеленский подписал закон об упрощении строительства базовых станций мобильных операторов — Finance.ua

Зеленский подписал закон об упрощении строительства базовых станций мобильных операторов Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 5811 о внесении изменения в раздел V «Заключительные положения» Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» об упрощении размещения технических средств электронных коммуникаций, предусматривающего временное упрощение процедуры получения земельных участков мобильными операторами для размещения базовых станций.

Закон предлагает внести изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности» и установить, что до 1 января 2026 года действие абзацев первого-пятого части третьей статьи 24 этого Закона не распространяется на случаи предоставления в пользование земельных участков площадью до 0,05 гектара за счет земель государственной или коммунальной собственности, расположенных в пределах деревень и поселков и за пределами населенных пунктов, для размещения, строительства, эксплуатации и обслуживания базовых станций мобильной связи, других технических средств и/или сооружений электронных коммуникаций (кроме линейных) электронных коммуникационных сетей.

Упрощение предполагает сокращение бюрократических процедур для строительства базовой станции.

При этом упрощенная процедура не будет касаться размещения базовых станций на особенно ценных землях и землях, отнесенных к категории земель оздоровительного назначения, рекреационного назначения, лесохозяйственного назначения, а также землях в пределах зеленых зон населенных пунктов, внутриквартальных территорий (территорий межрайонного озеленения, элементов благоустройства, спортивных площадок, площадок отдыха и социального обслуживания населения).

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