Зеленский подписал закон о восстановлении военных в звании — Finance.ua

Зеленский подписал закон о восстановлении военных в звании Сегодня 11:12

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении бывшего военного звания во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Парламент принял акт еще 16 июля.

Целью закона является восстановление в звании военных, ранее лишённых воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых заданий для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и прочее во время действия военного положения.

Право применять поощрение предоставляется:

главе Министерства обороны Украины — относительно воинских званий офицерского состава;

главнокомандующему Вооруженных Сил Украины относительно воинских званий сержантского состава.

В частности, лицо, восстановленное в воинском звании, может пользоваться правами и льготами в соответствии с восстановленным званием.

Зеленский 7 августа также подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

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