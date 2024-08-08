Зеленский подписал закон о восстановлении военных в звании — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о восстановлении военных в звании

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении бывшего военного звания во время действия военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины.
Парламент принял акт еще 16 июля.
Целью закона является восстановление в звании военных, ранее лишённых воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых заданий для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и прочее во время действия военного положения.
Право применять поощрение предоставляется:
  • главе Министерства обороны Украины — относительно воинских званий офицерского состава;
  • главнокомандующему Вооруженных Сил Украины относительно воинских званий сержантского состава.
В частности, лицо, восстановленное в воинском звании, может пользоваться правами и льготами в соответствии с восстановленным званием.
Зеленский 7 августа также подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
По материалам:
РБК-Україна
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