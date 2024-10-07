Зеленский подписал закон о винограде и виноделии — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о винограде и виноделии

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон № 3928-IX от 22.08.2024 — «О винограде, вине и продуктах виноградарства».
Об этом сообщили в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
Согласно сообщению пресс-службы, основной целью закона является приведение в соответствие норм отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства продуктов виноградарства и виноделия и имплементации положений регламентов ЕС относительно ведения виноградарства и виноделия, энологических практик, производства ароматизированных винных продуктов, использования и защиты географических указаний вин, ароматизированных винных продуктов и контроля в сфере виноградарства и виноделия.
По материалам:
Діло
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