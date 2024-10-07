Зеленский подписал закон о винограде и виноделии — Finance.ua

Зеленский подписал закон о винограде и виноделии Сегодня 18:10 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон № 3928-IX от 22.08.2024 — «О винограде, вине и продуктах виноградарства».

Об этом сообщили в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Согласно сообщению пресс-службы, основной целью закона является приведение в соответствие норм отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства продуктов виноградарства и виноделия и имплементации положений регламентов ЕС относительно ведения виноградарства и виноделия, энологических практик, производства ароматизированных винных продуктов, использования и защиты географических указаний вин, ароматизированных винных продуктов и контроля в сфере виноградарства и виноделия.

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