Зеленский подписал закон о спецсчетах на поддержку Украины: это было требование МВФ — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о спецсчетах на поддержку Украины: это было требование МВФ

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит правила распределения и отчетности средств на спецсчетах, которые открыты в НБУ для помощи Украине.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, карточка законопроекта № 8433.
Как отметил Железняк, закон «предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета».
А именно закон вносит изменения в Бюджетный кодекс и позволяет правительству открывать в Национальном банке специальные счета для сбора добровольных взносов на восстановление или оборону Украины в течение действия военного положения и на год после его отмены.
Такие взносы определяются источниками формирования специального фонда государственного бюджета Украины в части доходов, их учета, распределения и использования согласно порядку, который определен правительством.
Кроме того, ко второму чтению появилась норма о введении Казначейством ежемесячного составления отчетов о поступлении и использовании таких средств по каждому из счетов. Распорядители средств обязаны отчитываться о сумме полученных взносов и перечне товаров, работ и услуг, приобретенных за эти средства в течение отчетного периода.
Этот закон — один из структурных маяков новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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