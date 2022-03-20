Зеленский подписал закон о продлении военного положения — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Сегодня 16:55Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Этот режим будет продлен с 26 марта еще на месяц.
Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Сообщается, что Зеленский подписал законопроект № 7168, согласно которого срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 26 марта сроком на 30 суток.
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Кроме того, подписан ряд других законов военного времени. В частности, о налогах на период военного положения, о Службе военного капелланства, о государсвтенных гарантиях учителям и так далее.
Согласно закону о военном положении, на территории Украины могут вводиться:
  • обязательная трудовая повинность;
  • отчуждение личного имущества;
  • ограничение на передвижение;
  • комендантский час;
  • запрет на торговлю оружием и алкоголем;
  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • ограничение работы средств связи и интернета;
  • запрет военнообязанным менять место жительства.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк на период действия военного положения в Украине отменил тарифы за услуги, предоставляемые им в Системе BankID НБУ.
  • В Украине на период военного положения можно не регистрировать сельхозтехнику.
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  • На период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно.
По материалам: РБК-Україна
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