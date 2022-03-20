Зеленский подписал закон о продлении военного положения — Finance.ua

Зеленский подписал закон о продлении военного положения
Сегодня 16:55 — Казна и Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Этот режим будет продлен с 26 марта еще на месяц.
Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Сообщается, что Зеленский подписал законопроект № 7168, согласно которого срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 26 марта сроком на 30 суток.
Кроме того, подписан ряд других законов военного времени. В частности, о налогах на период военного положения, о Службе военного капелланства, о государсвтенных гарантиях учителям и так далее.
Согласно закону о военном положении, на территории Украины могут вводиться:
- обязательная трудовая повинность;
- отчуждение личного имущества;
- ограничение на передвижение;
- комендантский час;
- запрет на торговлю оружием и алкоголем;
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- ограничение работы средств связи и интернета;
- запрет военнообязанным менять место жительства.
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