Как работают ПриватБанк и Ощадбанк в условиях военного положения — Finance.ua
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Как работают ПриватБанк и Ощадбанк в условиях военного положения

Сегодня 13:00Личные финансы
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Как работают ПриватБанк и Ощадбанк в условиях военного положенияКак работают ПриватБанк и Ощадбанк в условиях военного положения, finclub.net
В ПриватБанке и Ощадбанке сообщили, как работают в условиях военного положения.
Как говорится в сообщении ПриватБанка, отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, в которых нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.
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Безналичные расчеты и сеть POS-терминалов банка работают без ограничений. Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно.
«Наша служба инкассации обеспечивает наличные деньги на бесперебойной основе», — отметили в банке.
Кроме того, работники банка делают все, чтобы услуги онлайн-банкинга Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работала бесперебойно в режиме 24/7.
Также срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней, но временно остановлены покупки из-за «Оплаты частями».
Кроме того, согласно Постановлению Правления Национального банка Украины «О работе банковской системы в период введения военного положения» от 24 февраля 2022 № 18 приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
«Любые другие ограничения вне Постановления НБУ являются техническими трудностями, и мы делаем все, чтобы до 14:00 ПриватБанк заработал в соответствии с Постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация», — отметили в ПриватБанке.
Как сообщили в Ощадбанке, банк работает в штатном режиме с учетом текущей ситуации. Финансовое учреждение имеет достаточный запас устойчивости и ликвидности, призывает своих клиентов не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Банк продолжает производить безналичные расчеты без ограничений, подкрепляет банкоматы наличными деньгами, обеспечивает бесперебойную работу отделений.
«Вместе с тем, информируем, что согласно Постановлению Национального банка от 24.02.2022 г. № 18 вводится ограничение снятия наличных со счета клиентов в объеме 100 000 грн в день (не учитывая выплаты заработной платы и социальных выплат) и запрещается выдача наличных средств с счетов клиентов в иностранной валюте», — добавили в банке.
По материалам: Finance.UA
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