На период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно — Finance.ua

Кабинет министров Украины постановил, что на период военного положения в Украине предоставлять инсулин будут бесплатно.
Ввиду сложных обстоятельств, в которых оказались многие украинцы в связи с военной агрессией рф, правительство внесло изменения в постановление КМУ № 854 «Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения», передает пресс-служба КМУ.
Согласно изменениям, на период действия военного положения:
субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации осуществляется полное возмещение стоимости (реимбурсации) препаратов инсулина из госбюджета;
доплата с пациентов не взимается, положения относительно частичного возмещения стоимости препаратов инсулина, расчета суммы доплаты за препараты инсулина, уплачиваемые пациентами аптечному учреждению, не применяются;
размер реимбурсации первичной упаковки торгового названия препарата инсулина определяется на уровне розничной цены первичной упаковки торгового названия препарата инсулина для всех категорий пациентов, предусмотренных Порядком, и типов и форм выпуска таких препаратов.