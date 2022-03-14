На период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно — Finance.ua

На период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно

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Кабинет министров Украины постановил, что на период военного положения в Украине предоставлять инсулин будут бесплатно.

Ввиду сложных обстоятельств, в которых оказались многие украинцы в связи с военной агрессией рф, правительство внесло изменения в постановление КМУ № 854 «Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения», передает пресс-служба КМУ.

Согласно изменениям, на период действия военного положения:

субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации осуществляется полное возмещение стоимости (реимбурсации) препаратов инсулина из госбюджета;

доплата с пациентов не взимается, положения относительно частичного возмещения стоимости препаратов инсулина, расчета суммы доплаты за препараты инсулина, уплачиваемые пациентами аптечному учреждению, не применяются;

размер реимбурсации первичной упаковки торгового названия препарата инсулина определяется на уровне розничной цены первичной упаковки торгового названия препарата инсулина для всех категорий пациентов, предусмотренных Порядком, и типов и форм выпуска таких препаратов.

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