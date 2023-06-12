Зеленский подписал закон о праздновании в Украине 8 мая Дня памяти и победы — Finance.ua

Зеленский подписал закон о праздновании в Украине 8 мая Дня памяти и победы Сегодня 15:56 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9278 «О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов».

Согласно карточке законопроекта , 12 июня 2023 г. он возвращен в парламент с подписью главы государства, который был инициатором законопроекта.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что отныне «соответственно 8 мая выходной день вместо 9 мая (Дня Европы)».

Как сообщал УНИАН, с 2015 года 8 мая в Украине отмечали День памяти и примирения в соответствии с законом «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов», а 9 мая остался Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в Украине 9 мая Дня Европы — праздника единства всех европейцев, уничтоживших нацизм.

Одновременно Зеленский подал в ВРУ в качестве неотложного для внеочередного рассмотрения законопроекта об установлении в Украине 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов. В частности, законопроектом предлагается установить 8 мая выходным днем, а 9 мая — рабочим.

УНІАН По материалам:

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