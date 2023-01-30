Зеленский подписал закон о платежных услугах — Finance.ua

Зеленский подписал закон о платежных услугах Сегодня 16:45

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)», который легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков.

Что изменится? По новым правилам, электронные деньги можно будет тратить на уплату налогов и коммунальных услуг. Следует отметить, что на время войны обращение электронных денег в Украине ограничено.

Закон избавляет бизнес от обязанности по предоставлению в бумажной форме оригиналов подтверждающих документов по операциям с корпоративными платежными картами (в течение 30 дней), предоставляя возможность подачи подтверждающих документов в электронном виде. Ранее электронный вариант документов не принимался налоговой службой, а у представителей бизнеса далеко не всегда есть возможность в течение 30 дней физически подать документы.

Кроме того, документ упрощает порядок отчетности о командировке работников — если работник не снимает наличные, требуется только выписка по счету и подтверждающие документы (при наличии); отчитываться перед Налоговой нужно при использовании подотчетным лицом наличных денег (кроме суточных расходов). Такой отчет можно будет составлять произвольно (однако должны быть обязательные реквизиты, определенные законодательством) и подавать в бумажной или электронной форме.

Также был продлен срок перелицензирования операторов платежных услуг с 1 февраля по 1 мая 2023 года.

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