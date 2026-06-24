Зеленский подписал закон о новых зарплатах для полицейских и спасателей Сегодня 15:33

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об осовременивании денежного довольствия полицейских и работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Что меняет закон

Документ устанавливает новые подходы к формированию денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также полицейских.

Предполагается, что размер выплат должен обеспечивать надлежащий уровень материального обеспечения, учитывать характер, интенсивность и риск службы, способствовать привлечению квалифицированных специалистов и компенсировать физические и интеллектуальные издержки.

Из чего будет состоять денежное довольствие

Денежное довольствие будет включать:

должностной оклад;

оклад по специальному званию;

надбавку за выслугу лет;

премии;

другие выплаты, определенные Кабинетом министров Украины.

Для работников службы гражданской защиты и полицейских, за исключением курсантов и слушателей профильных учебных заведений, устанавливается минимальный уровень денежного довольствия — не менее десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, определенных на 1 января соответствующего года.

Каким будет минимальный размер выплат

Согласно прожиточного минимума, установленного на 2026 год, минимальный размер денежного довольствия будет составлять 33 280 грн.

Также закон предусматривает индексацию выплат в соответствии с действующим законодательством.

Также закон предусматривает, что полицейские, откомандированные в другие органы или организации, а также временно проходящие службу за границей, будут получать денежное обеспечение на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.

Гарантии для полицейских в плену или пропавших без вести

Отдельно регулируются гарантии для попавших в плен полицейских, ставших заложниками, были интернированы или пропали без вести при особых обстоятельствах.

За ними будет сохраняться денежное довольствие, которое будет выплачиваться членам их семей до выяснения обстоятельств, увольнения, признания безвестно отсутствующими или объявления умершими. При индексации такие выплаты также будут подлежать перерасчету.

В то же время, эти гарантии не распространяются на полицейских, которые добровольно сдались в плен или самовольно оставили место службы.

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