Зеленский подписал закон о деятельности финсектора во время войны — Finance.ua

Зеленский подписал закон о деятельности финсектора во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа 2022 подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине». Документ направлен на поддержку стабильной работы финансового сектора во время войны.
Об этом говорится на сайте НКЦБФР.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение, определяющее сроки представления профессиональными участниками рынков капитала и организованных товарных рынков отчетных данных и сведений во время действия военного положения.
Регулятор отводит время, которое должно быть достаточным для подготовки и подачи нужной документации.
Отчет и соблюдение установленных законодательством норм обеспечит прозрачность и регулируемость процессов. Сейчас в условиях возобновления работы рынков это чрезвычайно важно.
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