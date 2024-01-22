Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф: что он предусматривает — Finance.ua

Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф: что он предусматривает
Президент Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации». Он, в частности, поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии.
Указ № 17/2024 обнародован на сайте ОПУ.
В указе говорится, что россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф.
При этом россия должна соблюдать международные обязательства по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав.
В этой связи Зеленский поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии, в частности на исторически населенных ими землях, предусмотрев:
- проработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на территориях рф, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях, в том числе относительно образования центра по указанным вопросам;
- активизацию работы по противодействию российской дезинформации и пропаганде по истории и современности украинцев в россии и всех порабощенных ею народов;
- развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными россией народами;
- обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского государствообразования, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;
- освещение в учебных программах и учебниках правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах рф.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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