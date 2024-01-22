Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф: что он предусматривает — Finance.ua

Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф: что он предусматривает Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф: что он предусматривает

Президент Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации». Он, в частности, поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии.

Указ № 17/2024 обнародован на сайте ОПУ.

В указе говорится, что россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф.

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При этом россия должна соблюдать международные обязательства по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав.

В этой связи Зеленский поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии, в частности на исторически населенных ими землях, предусмотрев:

проработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на территориях рф, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях, в том числе относительно образования центра по указанным вопросам;

активизацию работы по противодействию российской дезинформации и пропаганде по истории и современности украинцев в россии и всех порабощенных ею народов;

развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными россией народами;

обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского государствообразования, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;

освещение в учебных программах и учебниках правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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