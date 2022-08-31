Зеленский подписал необходимые документы для «таможенного безвиза» с ЕС — Finance.ua
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Зеленский подписал необходимые документы для «таможенного безвиза» с ЕС

Казна и Политика
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Зеленский подписал необходимые документы для «таможенного безвиза» с ЕС
Зеленский подписал необходимые документы для «таможенного безвиза» с ЕС
Президент Владимир Зеленский во вторник вечером подписал проголосованные Верховной Радой законы, являющиеся главной предпосылкой для присоединения Украины к так называемому таможенному безвизу с Европейским Союзом.
Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.
«Только что я подписал эти документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они стали фактической реализацией «таможенного безвиза», — сообщил глава государства.
Как сообщалось, Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощение формальностей приняло официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.
Украина начала применение NCTS с ноября 2020 года в пилотном режиме, а с марта 2021 начат этап национального применения NCTS.
По данным Минфина, по состоянию на июль 2022 года в системе NCTS уже зарегистрировано более 1100 трейдеров, около 4500 работников таможни, подано более 5500 деклараций, 13 компаниям присвоен статус финансового гаранта, начато предоставление украинским предприятиям специальных транзитных сделок.
В июле Европейская комиссия приняла решение о приглашении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
Присоединение Украины к «таможенному безвизу» стало возможным после того, как в августе Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе» с Евросоюзом и присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами ЕС.
Во вторник эти законы были проголосованы окончательно и отправлены на подпись президенту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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