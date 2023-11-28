Зеленский подписал бюджет на 2024 год — Finance.ua

Зеленский подписал бюджет на 2024 год
Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2024 год.
Об этом говорится на сайте Рады.
Главные показатели
- Доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн. Они составляют 1,768 трлн грн.
- Расходы — 3,35 трлн грн, что является максимумом за всю историю независимости. Дефицит также рекордный — 1,57 трлн грн. При этом «дыра» ко второму чтению была уменьшена на 22 млрд грн.
- Внешние заимствования тоже сократили — на 103,5 млрд (с 42,9 млрд долл. до 41 млрд долл.). Это произошло по согласованию с Международным валютным фондом (МВФ). В то же время были увеличены внутренние заимствования — на 81,4 млрд грн.
- Прогноз по реальному ВВП составляет до 4,6%. Когда смета рассматривалась в первом чтении, ожидалось, что рост экономики будет более существенным и составит 5% ВВП.
- Инфляционный прогноз — рост цен в 2024 году ожидается на уровне 9,7%, а не 10,8%, как предполагалось изначально;
- также повысились ожидания по поводу стабильности гривны. В обосновании к бюджету указан среднегодовой курс доллара на уровне 40,7 грн (было 41,4 грн за долл.)
Бюджет-2024 также предусматривает минимальную зарплату в следующем году в размере 7100 грн, начиная с 1 января, 8000 грн — с 1 апреля, прожиточный минимум с 1 января на одного человека — 2920 грн/месяц.
Кабинет Министров в проекте бюджета ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев из-за снижения ожиданий инфляции. По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократилась на 11,9%.
В 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%). В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).
Кабинет министров решил повысить в 2024 году прожиточный минимум с 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 до 2361 гривен.
Социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том что инфляция ожидается на уровне 9,7%.
Законом устанавливается с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет — 2563 гривны;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 гривен;
- трудоспособных лиц — 3028 гривен;
- трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, — 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, — 1600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), — 2361 гривна.
Расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен, что больше, чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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