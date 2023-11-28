Зеленский подписал бюджет на 2024 год — Finance.ua

Зеленский подписал бюджет на 2024 год Сегодня 15:40 — Казна и Политика

Зеленский подписал бюджет на 2024 год

Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2024 год.

Об этом говорится на сайте Рады.

Главные показатели

Доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн. Они составляют 1,768 трлн грн.

Расходы — 3,35 трлн грн, что является максимумом за всю историю независимости. Дефицит также рекордный — 1,57 трлн грн. При этом «дыра» ко второму чтению была уменьшена на 22 млрд грн.

Внешние заимствования тоже сократили — на 103,5 млрд (с 42,9 млрд долл. до 41 млрд долл.). Это произошло по согласованию с Международным валютным фондом (МВФ). В то же время были увеличены внутренние заимствования — на 81,4 млрд грн.

Прогноз по реальному ВВП составляет до 4,6%. Когда смета рассматривалась в первом чтении, ожидалось, что рост экономики будет более существенным и составит 5% ВВП.

Инфляционный прогноз — рост цен в 2024 году ожидается на уровне 9,7%, а не 10,8%, как предполагалось изначально;

также повысились ожидания по поводу стабильности гривны. В обосновании к бюджету указан среднегодовой курс доллара на уровне 40,7 грн (было 41,4 грн за долл.)

Бюджет-2024 также предусматривает минимальную зарплату в следующем году в размере 7100 грн, начиная с 1 января, 8000 грн — с 1 апреля, прожиточный минимум с 1 января на одного человека — 2920 грн/месяц.

Кабинет Министров в проекте бюджета ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев из-за снижения ожиданий инфляции. По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократилась на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%). В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Кабинет министров решил повысить в 2024 году прожиточный минимум с 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 до 2361 гривен.

Социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том что инфляция ожидается на уровне 9,7%.

Законом устанавливается с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет — 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 гривен;

трудоспособных лиц — 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, — 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, — 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), — 2361 гривна.

Расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен, что больше, чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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