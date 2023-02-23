Зеленский ответил на петицию о возвращении надбавки в 30 тысяч гривен военным — Finance.ua

Зеленский ответил на петицию о возвращении надбавки в 30 тысяч гривен военным Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем украинским военным надбавки в размере 30 тысяч гривен. Петиция была передана на проработку премьер-министру Денису Шмыгалю.

Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 грн в месяц 28 февраля 2022 года. ответе на петицию президент напомнил, что

«Сегодня с целью обеспечения социальной справедливости по стимулированию военнослужащих Правительством осуществлен ряд мер по дифференциации размеров указанного вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины. Следовательно, упомянутые выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют», — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно на Кабмин возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведению бюджетной и финансовой политики, а также обеспечению социальных и правовых гарантий военнослужащих.

Президент также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать этот вопрос, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей соцзащиты военных и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях. Кабмин должен проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения этого вопроса.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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