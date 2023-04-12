Зеленский одобрил рекордное увеличение расходов бюджета — Finance.ua

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Зеленский одобрил рекордное увеличение расходов бюджета

Казна и Политика
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Зеленский одобрил рекордное увеличение расходов бюджета
Зеленский одобрил рекордное увеличение расходов бюджета
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Таким образом, расходы на сектор безопасности и обороны увеличили на 518,2 млрд грн. В частности, 477,2 млрд грн пойдут на оплату труда, 30,2 млрд грн — на спецтехнику и оборудование, 19 млрд грн — на резервный фонд.
По ведомствам распределение средств предусмотрено следующим образом:
  • Министерству обороны — 372,4 млрд грн (из них оплата труда — 364 млрд грн);
  • Нацполиции, Госпогранслужбе, Нацгвардии, ГСЧС — 98,3 млрд грн (из них оплата труда — 95,9 млрд грн);
  • Главному управлению разведки — 4,6 млрд грн;
  • Службе безопасности Украины — 9,3 млрд грн;
  • Администрации Госспецсвязи — 31,6 млрд грн;
  • Службе внешней разведки — 807,6 млн грн;
  • Национальному антикоррупционному бюро — 50,6 млн грн.
Напомним, Верховная Рада приняла увеличение расходов госбюджета 21 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что это будет способствовать усилению обороноспособности Украины и остановке российской агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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