Зеленский обсудил с Эрдоганом расследование подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский обсудил с Эрдоганом расследование подрыва Каховской ГЭС

24
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, лидеры обсудили расследование подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Hürriyet.
Президент Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана комиссия с участием экспертов обеих сторон, а также ООН и международного сообщества, включая Турцию.
Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все возможное в этом отношении, а также выразил надежду, что в этом вопросе можно придерживаться метода переговоров, как в «зерновой инициативе».
Отметим, что в рамках «зернового соглашения» Украина не ведет прямые переговоры с Россией. Наша страна обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те, в свою очередь, ведут отдельные переговоры с РФ.
Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна будет решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира.

Украинская сторона

Зеленский также рассказал о телефонном разговоре с президентом Турции.
«Рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС, передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия», — написал он.
Президент отметил, что голос Турции важен, когда речь идет о выводе российских войск с территории Украины, а также в вопросе возвращения незаконно заключенных украинцев, в частности, крымских татар, продолжения и расширения зерновой инициативы.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.