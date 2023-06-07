Зеленский обсудил с Эрдоганом расследование подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Зеленский обсудил с Эрдоганом расследование подрыва Каховской ГЭС Сегодня 16:50

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, лидеры обсудили расследование подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Hürriyet

Президент Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана комиссия с участием экспертов обеих сторон, а также ООН и международного сообщества, включая Турцию.

Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все возможное в этом отношении, а также выразил надежду, что в этом вопросе можно придерживаться метода переговоров, как в «зерновой инициативе».

Отметим, что в рамках «зернового соглашения» Украина не ведет прямые переговоры с Россией. Наша страна обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те, в свою очередь, ведут отдельные переговоры с РФ.

Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна будет решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира.

Украинская сторона

Зеленский также рассказал о телефонном разговоре с президентом Турции.

«Рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС, передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия», — написал он.

Президент отметил, что голос Турции важен, когда речь идет о выводе российских войск с территории Украины, а также в вопросе возвращения незаконно заключенных украинцев, в частности, крымских татар, продолжения и расширения зерновой инициативы.

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