Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам — Finance.ua
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Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам

Энергетика
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В разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены от электроснабжения по состоянию на вечер 26 декабря, однако власти продумывают, как решать вопросы с энергетикой в 2023 году.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 декабря.
«Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье — в Сочельник и Рождество — удалось дать людям больше энергии!» — сказал он.
Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшаются. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат.
«Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году — и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает», — сообщил президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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