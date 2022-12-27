Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам — Finance.ua

Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам Сегодня 11:13 — Энергетика

В разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены от электроснабжения по состоянию на вечер 26 декабря, однако власти продумывают, как решать вопросы с энергетикой в 2023 году.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 декабря.

«Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье — в Сочельник и Рождество — удалось дать людям больше энергии!» — сказал он.

Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшаются. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат.

«Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году — и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает», — сообщил президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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