Зеленский: «Никто не должен решать за спиной Украины» — Finance.ua

Зеленский: «Никто не должен решать за спиной Украины» Сегодня 17:27

Зеленский: «Никто не должен решать за спиной Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул , что никто за спиной Украины о судьбе Украины не должен решать.

Об этом он сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, у Зеленского спросили о встрече американской и российской делегаций в Эр-Рияде, на которой обсуждались вопросы войны россии против Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина прежде всего, как никто, хочет окончания войны, но чтобы это произошло справедливо.

«И чтобы никто за нашей спиной ничего не решал. И мне кажется — это справедливо. Любая страна имеет двусторонний трек с другими странами. Пожалуйста, можете обсуждать что угодно. Но нельзя принимать решения без Украины как закончить войну в Украине, те или иные условия. И нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Я думаю, как и для многих». — отметил Зеленский.

Он добавил, что о встрече делегаций США и россии узнал из медиа. При этом Зеленский сообщил, что не планирует завтра лететь в Саудовскую Аравию для встречи с американцами. Президент добавил:

«Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто будет уезжать, кто куда собирается. Честно говоря, мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Мы абсолютно честные, открытые. Я не хочу совпадений. И поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии. У меня хорошие очень отношения с его королевским величеством, с Мухаммедом. Мы только что связались и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом».

УНІАН По материалам:

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