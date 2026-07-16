Зеленский назвал причину увольнения Федорова

Причиной увольнения министра обороны Михаила Федорова стало отсутствие эффективной коммуникации между Министерством обороны и руководством Вооруженных сил Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает РБК-Украина.
Зеленский признал и свою ответственность
По словам главы государства, коммуникация между Министерством обороны и военным руководством не проходила без его непосредственного участия, а сторонам не удалось достичь необходимого уровня взаимодействия.
«И в этом проблема не только сторон, и моя. То есть я не снимаю (с себя. — Ред.) ответственности. Я уважаю обе стороны, я знаю их плюсы и минусы и очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но есть то, что есть. В такой ситуации выход — или одна сторона, или другая, потому что без (меня. — Ред.) они не садятся (за стол переговоров. — Ред.)», — сказал Зеленский.
Что известно об отставке Михаила Федорова с должности главы Минобороны
12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета Министров и кадровые изменения среди руководителей правоохранительных органов в рамках новой политической стратегии Украины.
14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко и ее правительства.
15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны и подытожил результаты работы. Среди достижений он назвал отключение российским военным Starlink, развитие программ по закупке дронов, реформу закупок, контракты на вооружение и тестирование украинской баллистики.
Украинская правда со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины из-за его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
По словам собеседников, президент на заседании фракции Слуги народа 15 июля заявил, что больше не может мириться с постоянным конфликтом между Федоровым и Сырским, но было видно, что «увольнение Федорова дается очень непросто» для Зеленского.
«Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все цифровизировать, построить систему вокруг технологий. Военные хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга», — передает слова президента один из депутатов, находившийся на заседании фракции.