В Украине хотят ввести систему возврата денег за бутылки и банки, как в странах ЕС Сегодня 17:40

В Кабмин подали петицию о залоговой системе для упаковки напитков

В Украине предлагается внедрить общенациональную систему залоговой стоимости упаковки для напитков (Deposit Return System, DRS), которая уже много лет работает в большинстве стран Европейского Союза.

В Кабинет Министров Украины зарегистрировали петицию № 41/010299−26эп с предложением разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении общенациональной системы залоговой стоимости упаковки для напитков.

Механизм предусматривает, что при покупке напитка потребитель будет дополнительно платить залоговую сумму за упаковку, а по возвращении пустой бутылки или банки через специальный автомат или пункт приема сможет получить эти средства обратно.

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Инициаторы считают, что такая система позволит сократить количество отходов, повысить уровень переработки вторсырья, уменьшить нагрузку на полигоны и приблизить Украину к современным европейским экологическим стандартам.

Речь идет не об экспериментальном решении, а о механизме, который уже доказал свою эффективность и обеспечивает высокие показатели сбора упаковки для повторной переработки.

Пример стран ЕС

Система залоговой стоимости упаковки уже много лет работает в Польше, Германии, Литве, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Словакии, Румынии и других странах Европейского союза. В этих странах уровень возврата упаковки превышает 90%.

Как будет работать система

Инициаторы предлагают на первом этапе распространить действие системы на пластиковые бутылки (PET) объемом до трех литров и алюминиевые банки для напитков.

После оценки эффективности системы ее предлагают постепенно расширить другие виды упаковки для напитков.

Предполагается, что принцип работы системы будет простым: при покупке напитка потребитель будет платить залоговую стоимость упаковки, которая будет полностью возвращаться после сдачи использованной тары через специальные автоматы или пункты приема.

На начальном этапе реализации системы предлагается обязать крупные торговые сети, супермаркеты и гипермаркеты обеспечить прием использованной упаковки. В дальнейшем механизм может быть распространён и на другие торговые заведения.

Размер залоговой стоимости, список видов упаковки, порядок функционирования системы и этапы ее внедрения предлагается определить Кабинету Министров после консультаций с производителями, импортерами, торговыми сетями, органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами.

Какие результаты ожидают от внедрения системы

По мнению авторов петиции, внедрение системы залоговой стоимости упаковки позволит:

уменьшить количество пластиковых бутылок и алюминиевых банок, попадающих в окружающую среду;

увеличить уровень сбора и переработки вторсырья;

сократить объемы отходов, попадающих в полигоны;

создать экономическую мотивацию для возврата использованной упаковки;

уменьшить расходы общин на уборку территорий и обращение с отходами;

содействовать развитию циркулярной экономики;

приблизить Украину к современным экологическим стандартам Европейского Союза.

«Внедрение системы залоговой стоимости упаковки станет важным шагом в реализации государственной экологической политики, развитии культуры ответственного обращения с отходами, повышении уровня их переработки и выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств», — подытожил автор петиции.

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