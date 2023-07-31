Зеленский — местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Зеленский — местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки

Президент Владимир Зеленский призвал местные власти тратить бюджетные средства в первую очередь на нужды обороны Украины.

Об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.

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«Что касается бюджетных расходов. Украинские воины, весь наш народ должны чувствовать, что украинские громады считают оборону именно первым приоритетом… Бюджетные расходы должны отражать именно такое приоритетное понимание задач. Пусть на меня не обижаются некоторые представители местных властей, сейчас точно не время для замены брусчатки. Мы брусчаткой врага не выгоним из нашего государства. Поэтому, извините, будем украшать города уже победные. Также следует искать внебюджетные источники для других направлений работы. Можно говорить с донорами», — заявил президент.

Зеленский призвал местные власти помогать военным, прифронтовым регионам, волонтерам, а также помогать в лечении и реабилитации раненых гражданских лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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