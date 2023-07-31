Зеленский — местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский — местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки

Казна и Политика
41
Зеленский — местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки
Зеленский — местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки
Президент Владимир Зеленский призвал местные власти тратить бюджетные средства в первую очередь на нужды обороны Украины.
Об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.
Читайте также
«Что касается бюджетных расходов. Украинские воины, весь наш народ должны чувствовать, что украинские громады считают оборону именно первым приоритетом… Бюджетные расходы должны отражать именно такое приоритетное понимание задач. Пусть на меня не обижаются некоторые представители местных властей, сейчас точно не время для замены брусчатки. Мы брусчаткой врага не выгоним из нашего государства. Поэтому, извините, будем украшать города уже победные. Также следует искать внебюджетные источники для других направлений работы. Можно говорить с донорами», — заявил президент.
Место для вашей рекламы
Зеленский призвал местные власти помогать военным, прифронтовым регионам, волонтерам, а также помогать в лечении и реабилитации раненых гражданских лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.